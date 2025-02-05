الجامعة العربية: مقترح ترامب بشأن غزة “وصفة لانعدام الاستقرار”

ندّدت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على غزة وترحيل سكان القطاع الفلسطيني، معتبرةً هذه الفكرة “المخالفة للقانون الدولي” بمثابة “وصفة لانعدام الاستقرار”.

وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيان إنّها، إذ “تُعرب عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، فإنّها تؤكد أن الطرح الذي تحدث به الرئيس ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربيًا ودوليًا، والمخالف للقانون الدولي”.

وأضافت أنّ “هذا الطرح يُمثّل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يُسهم في تحقيق حلّ الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة بأسرها”.

وجدّدت الجامعة المكوّنة من 22 دولة عربية المطالبة بتنفيذ حلّ الدولتين، مشدّدة على أنّ “الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين يشكلان معًا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية”.

وكرر الرئيس الأمريكي مؤخرًا القول إنّ سكان قطاع غزة يمكنهم الذهاب والعيش في الأردن أو مصر، لكنّ الدولتين أعربتا عن معارضتهما لهذه الفكرة.

وفي يوم الثلاثاء، ذهب ترامب إلى أبعد من ذلك بقوله إنّ “الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة”، الذي بات أشبه بـ”موقع للهدم”، مؤكدًا أنّه بفكرته هذه يمكن تحويل هذه الأرض إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

المصدر: مواقع