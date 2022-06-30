المخابرات الخارجية الروسية: بولندا بدأت في وضع سيناريو تقطيع أوصال أوكرانيا

أعلن رئيس المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن “بولندا قد بدأت وضع سيناريوهات لتقطيع أوصال أوكرانيا”. وفي تصريحات لوكالة “نوفوستي” الروسية، قال ناريشكين إن بولندا تعمل الآن على قضية إنشاء دولة بالوكالة غرب أوكرانيا، ستكون “تحت حماية” القوات المسلحة البولندية.

وتابع رئيس المخابرات الخارجية الروسية “في الوضع الحرج الراهن في وارسو، هم يميلون إلى تجاوز المخططات السابقة بتجهيز وحدة حفظ سلام بولندية في غرب أوكرانيا”.

كما أشارت المخابرات الخارجية الروسية إلى أنه وبالتزامن “يتم النظر في مشروع لتشكيل (منطقة عازلة) في المناطق الوسطى في أوكرانيا، والتي وفقا للبولنديين، ستسمح لهم بتجنب الصدام المباشر، غير المرغوب فيه مع روسيا”.

المصدر: روسيا اليوم