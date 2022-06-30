بيسكوف: الرئيس الإندونيسي سيحصل على توضيحات بشأن أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، سيحصل خلال المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على توضيحات شاملة بشأن الشؤون الأوكرانية.

وأضاف بيسكوف “في غضون ساعة، ننتظر بدء زيارة العمل للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو. إنه موجود بالفعل في موسكو، وسيجري محادثات مع الرئيس بوتين، وستستمر خلال إفطار عمل، وبعد ذلك سيدلي الرئيسان بتصريحات لوسائل الإعلام “.

وشدد ممثل الكرملين، على أن زيارة رئيس إندونيسيا تتمتع بأهمية كبيرة جدا.

في وقت سابق، دعا الرئيس الإندونيسي إلى تسوية واللجوء للمفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا من أجل استعادة سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية