النائب محمد يحيى بعد لقائه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي : لمتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2022 - 14:12

النائب محمد يحيى بعد لقائه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي : لمتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

منذ 12 mins 28 June، 2022
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