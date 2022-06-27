الامن الداخلي عممت صورة مفقودة من القرقف بعكار شمال لبنان

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني “صورة المفقودة دموع محمود الرفاعي (من مواليد عام 1997، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 25-6-2022، منزل ذويها الكائن في محلة القرقف /قضاء عكار، ولم تَعُد حتى تاريخه”.

وقالت المديرية في بيان لها الاثنين “يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الحضور الى مخفر برقايل في وحدة الدرك الاقليمي، أو الاتصال على الرقم: 370744-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني “صورة المفقودة دموع محمود الرفاعي (من مواليد عام 1997، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 25-6-2022، منزل ذويها الكائن في محلة القرقف /قضاء عكار، ولم تَعُد حتى تاريخه”.

وقالت المديرية في بيان لها الاثنين “يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الحضور الى مخفر برقايل في وحدة الدرك الاقليمي، أو الاتصال على الرقم: 370744-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام