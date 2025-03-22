الامن الداخلي: توقيف عصابة لترويح العملة المُزيفة

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللبناني في بيان لها يوم السبت على عصابة ترتكب جريمة ترويج العملة المزيفة في مناطق شمال لبنان.

وقال البيان إنه “‎في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم على الأراضي اللبنانية كافّة، توافرت معطيات لدى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وِحدة الشّرطة القضائية عن نشاط عصابة يقوم أفرادها بترويج عملة مزيّفة من فئة الـ20 دولارًا أميركيًّا في مناطق الشمال”.

وتابع البيان انه “على الفور، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت إحدى دورياته في محلة الضنيّة، من توقيف كل من:

غ. ر. (من مواليد عام 1990، لبناني) مطلوب للقضاء وبحقه مذكرات توقيف بجرائم تبييض أموال، وترويج عملة مزيّفة، وإساءة أمانة

ز. س. (من مواليد عام 1994، لبناني)”.

ولفت البيان الى انه ” بالتحقيق مع الموقوفين اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وبأنهما يروّجان العملة المزيّفة، بالاشتراك مع اللبنانيّين: ر. ا. (مواليد عام 1998)، ا. م (مواليد عام 1997)، س. ط. (مواليد عام 1962)”، وتابع انه “بتاريخ 19-03-2025، تمّ استدعاء (ر. ا.) واستماع افادته، حيث اعترف بما نُسب إليه، في حين تبيّن أنّ (ا. م.) و(س. ط) متواريان عن الأنظار”.

واشار البيان الى انه “أجري المُقتضى القانوني بحقّ كلّ من (غ. ر.)، و(ز. س.)، و(ر. ا.)، وتمّ تعميم بلاغي بحث وتحرّ بحقّ الآخرَيْن، والتحقيق لا يزال مُستمرًّا بإشراف القضاء المختص”.

واوضح البيان ان “المديريّة العامة للامن الداخلي تطلب من المواطنين الذين تعرّضوا لعمليّات احتيال مُشابهة، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون ــــ ثُكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على أحد الرقمين: 280087-01 أو 290881-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام