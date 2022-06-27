الشيخ نعيم قاسم: حزب الله مع تشكيل الحكومة وعدم إضاعة الوقت وعدم إنهاك التّشكيل بالشروط

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ”حزب الله مع تشكيل الحكومة وعدم إضاعة الوقت وعدم إنهاك التّشكيل بالشروط والشروط المُضادة ، فالفرصة لا تسمح بأن يأخذ كلّ فريق مكتسبات من الحكومة ، المطلوب أن نُعطي المكتسبات للمواطنين وللوطن وهذا يَفتَرض أن نُخفّف من المطالب لمصلحة تشكيل الحكومة”.

وقال سماحته :”نحن نؤيّد أن تجري التعديلات على الحكومة الحالية ليدخل إليها من يرغب بالدخول والتعاون أو ليعدّل من يعدّل في بعض الوزراء للإسراع في عدم الوقوف في فخّ الأسماء الجديدة التي يُمكن أن تأخذ وقتًا طويلًا “.

وخلال لقاء أقامه حزب الله في منطقة الجنوب الثانية بمناسبة زواج النّورَين الإمام علي (ع) والسيدة فاطمة الزهراء (ع) وأسبوع الأُسرة أشار الشيخ قاسم إلى أننا”مع إختصار الوقت إلى أسرع وقت ممكن لأنّ البلد يتطلّب حكومة وليعلم أولئك الذين يُنظّرون ولا يُشاركون ولا يُسهلون المشاركة أنّ الناس ترى من يُعطّل تشكيل الحكومة ومن يؤيد تشكيلها وبالتالي الموقف السلبي من تشكيل الحكومة لا يعني أنهم يخدمون البلد “.

وختم سماحته:” في هذه المرحلة التّعاون هو الأساس فإذا سعينا بكلّ جهد من أجل أن نساعد في تشكيل الحكومة وسعى الآخرون بكلّ جهد من أجل منع تشكيل الحكومة فليعلم الناس أنّ من لا يريد تشكيل الحكومة قد أضرّ البلد ولم يأخذ موقفًا فعّالًا وحقيقيًّا لخدمة الناس”.

المصدر: موقع المنار