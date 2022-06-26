الشيخ قاووق : اللبنانيون يريدون السّرعة في تشكيل الحكومة والعمل لوقف الإنهيار وتخفيف المعاناة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 26 2022 - 18:52

الشيخ قاووق : اللبنانيون يريدون السّرعة في تشكيل الحكومة والعمل لوقف الإنهيار وتخفيف المعاناة

منذ 2 ساعة 26 June، 2022
الشيخ قاووق
لبنان
علي شبيب

قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إنّ:”اللبنانيين يُعانون من أزمات خانقة ما يفرِض اعتماد آلية تختصر الوقت وتُسرّع تشكيل الحكومة” مشيراً إلى أنّ”المماطلة وتضييع الوقت تعني المزيد من تضييع الفرص والمزيد من معاناة اللبنانيين”، وأضاف سماحته”اللبنانيون يُريدون السّرعة في التشكيل والعمل لوقف الإنهيار وتخفيف المعاناة”.

وخلال حفلٍ تأبينيّ أُقيم في بلدة خرطوم الجنوبية بمشاركة شخصيات وفعاليات أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله أنّ”هناك من يعمل على العرقلة وإبقاء البلد في متاهة الأزمات وباتت هويّة هؤلاء معروفة وهم يتقاضون أُجرة مواقفهم السلبية”.

وشدّد سماحته على أنّ”التهديدات الإسرائيلية هي للإستهلاك المحلّي ولا تنفع أمام مفاجآت ومعادلات المقاومة ولا تُغيّر من واقع قوّة الموقف اللبناني المُرتكِز على قوة معادلة الجيش والشّعب والمقاومة”.

واعتبر الشيخ قاووق أن”أيّ تحالف سعودي مع إسرائيل يُشكّل تهديدًا مباشرًا وطعنةً في ظهر لبنان وفلسطين وسوريا وكلّ الأمّة”.
وختم سماحته بأنّ” لبنان الكرامة والمقاومة لا ينتمي للعروبة المارِقة وإنّما للعروبة الأصيلة الوفيّة للأمّة وفلسطين”.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

مقالات لنفس الكاتب: علي شبيب

ذات صلة