طهران تؤكد استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهايان، أن طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات خلال أيام قليلة بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي اليوم السبت، عقب محادثاته مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل: “أؤكد أننا مستعدون لاستئناف المفاوضات في غضون أيام قليلة”، مشيرا إلى أنه “من المهم للحكومة أن تستفيد إيران بالكامل اقتصاديا (من الاتفاقية)”.

وأضاف: “سنسعى جاهدين لحل التناقضات من خلال المفاوضات. نأمل أن تتخذ الولايات المتحدة هذه المرة خطوات حقيقية لاستكمال المفاوضات”.

من جانبه، قال بوريل إن “الهدف الرئيسي من زيارتي كان كسر الجمود في محادثات الاتفاق النووي.. أنا سعيد للغاية لأننا اتفقنا على استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في غضون أيام قليلة”.

المصدر: وكالات