عراقجي: رسالة ترامب ستصل إلينا عبر دولة عربية… وننتظر انعقاد اجتماع ثلاثي بين إيران والصين وروسيا لبحث تطورات الملف النووي ورفع العقوبات

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “كتب رسالته لكنها لم تصلنا بعد”، مشيراً إلى أنه “من المقرر أن تصل إلينا عبر دولة عربية”.

وقال عباس عراقجي اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء بشأن عقد الجلسة غير العلنية لمجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي الايراني “الجلسة غير العلنية لمجلس الأمن الدولي التي طلبتها بعض الدول، إجراء جديد وغريب تماماً ونحن نستغربها ونشكك جدياً في حسن نية البلدان التي طلبت عقد هذه الجلسة ونأمل أن يقوم مجلس الأمن بواجبه على النحو الصحيح وألا يتأثر بخلق الأجواء من قبل بعض الدول”.

وفيما يتعلق بالتفاوض، أكد عراقجي أنه “لطالما كنا على استعداد للتفاوض بشأن القضية النووية من موقف متساو، وأجرينا أيضاً مفاوضات بشأن خطة العمل المشتركة الشاملة، والمفاوضات مستمرة”.

وأضاف “لقد انسحبت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة من خطة العمل المشتركة الشاملة، ونحن نتفاوض مع ثلاث دول أوروبية، وستعقد الجولة الجديدة قريباً، کما نتفاوض مع الصين وروسيا في نفس الوقت ومن المقرر أن يعقد اجتماع ثلاثي بين الصين وإيران وروسيا بهذا الخصوص خلال الأيام القلیلة المقبلة”.

وسبق أن أعلنت الخارجية الايرانية عن اجتماع ثلاثي بين إيران والصين وروسيا يوم الجمعة المقبل في العاصمة الصينية بكين على مستوى نواب وزراء الخارجية سيركز على التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني ورفع العقوبات.

برنامجنا النووي يتحرك في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

إلى ذلك، قال عراقجي إن “إيران عضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وبرنامجنا النووي يتحرك في نفس الإطار”، مضيفاً أن “برنامج إيران النووي ديناميكي للغاية وينمو ويتطور، لكننا نتصرف في إطار التزاماتنا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولا نضع أي حظر أو قيود على أنفسنا”.

وعن مواقف الاتحاد الأوروبي ضد إيران، خاصة في مجلس المحافظين وتأثيرها على المفاوضات النووية، قال “مفاوضاتنا مع الأوروبيين كانت مستمرة وستستمر”.

وأضاف “لطالما اعتمد الأوروبيون سياسات خاطئة للغاية، فبعد انسحاب أمريكا من خطة العمل المشترك الشاملة ، قدموا لنا التزامات لم يتمكنوا من تنفيذها، وعليهم الآن قبول مسؤوليتهم وستناقش هذه القضية أيضاً في المفاوضات مع أوروبا”.

وقال عراقجي عن المزاعم المتعلقة بعزلة إيران إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بعلاقات ودية واسعة جدًا ومشاوراتنا مستمرة مع العديد من الدول”.

المتحدث باسم السلطة القضائية: إيران لا تتفاوض مع البلطجيين

من جهته، علّق المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية اصغر جهانغير على تصريحات ترامب بشأن التفاوض مع إيران، قائلاً “لقد أدرك العالم اليوم أن الرئيس الأمريكي الجديد لا يلتزم بالمبادئ والقواعد الدولية لأنه ينظر إلى كل شيء من منظور مادي غربي ويحاول تحقيق أغراض غير مشروعة وغير إنسانية”، مؤکداً أن “ایران لا تتفاوض مع البلطجيين”.

وتابع اصغر جهانغير في مؤتمره الصحفي الیوم “إن اقتراح التفاوض يأتي في وقت يتواصل فيه مشروع الضغط الأقصى على إيران ويهددون إيران بالتفاوض بمزيد من الضغوط”.

وأضاف “كل هذه الظروف تعود إلى سلوك البلطجة الذي تمارسه أمريكا في النظام الاستكباري وهدفهم من التفاوض هو الهيمنة والتأمر وفرض اجراءات الحظر، وإيران بالتأكيد لا تتفاوض مع المتنمرين”.

كما قال المتحدث باسم السلطة القضائية “لن ينسى الشعب الإيراني أبدًا عداوة أمريكا، وهناك قائمة كبيرة من جرائم أمريكا خلال الثورة الإسلامية وحتى قبلها”.

وتابع قائلاً إن “دعم الانقلاب والانفصاليين والإرهابيين، ودعم صدام في الحرب المفروضة على إيران، واجراءات الحظر القاسية واللاإنسانية منذ بداية الثورة في إدارة كارتر حتى الیوم، والهجوم على طائرة الركاب، والضغوط الدبلوماسية والإعلامية، واغتيال العلماء النوويين، والأعمال التدخلية والتخريبية والهجمات على المنشآت الإيرانية، واغتيال الجنرالات الإيرانيين، وخرق العقد في قضية خطة العمل المشتركة الشاملة وتوجیه الاتهامات السخيفة إلی إيران في مجال حقوق الإنسان، ليست سوى جزء من جرائم أمريكا ضد الشعب الإيراني”.

المصدر: ارنا