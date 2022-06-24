الدفاع الروسية: اتخذنا تدابير شاملة لضمان سلامة الملاحة المدنية في بحري أزوف والأسود – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2022 - 00:26

الدفاع الروسية: اتخذنا تدابير شاملة لضمان سلامة الملاحة المدنية في بحري أزوف والأسود

منذ 2 ساعة 23 June، 2022
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