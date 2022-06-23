تغريدة لبنانية تسخر من بني غانتس: صورة الهارب الذي يريد أن يصل إلى بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2022 - 16:40

تغريدة لبنانية تسخر من بني غانتس: صورة الهارب الذي يريد أن يصل إلى بيروت

منذ 12 mins 23 June، 2022
تغريدة22
لبنان

تغريدة لبنانية تسخر من بني غانتس: صورة الهارب الذي يريد أن يصل إلى بيروت.

 

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المصدر: بريد الموقع

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