بيسكوف: المرتزقة الأميركيون المحتجزون في أوكرانيا متورطين في أنشطة غير مشروعة ويجب محاسبتهم على الجرائم و لا يخضعون لاتفاقية جنيف (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2022 - 21:50

بيسكوف: المرتزقة الأميركيون المحتجزون في أوكرانيا متورطين في أنشطة غير مشروعة ويجب محاسبتهم على الجرائم و لا يخضعون لاتفاقية جنيف (وكالة سبوتنيك)

منذ 19 mins 20 June، 2022
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