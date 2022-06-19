الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب نبيل سليم ابن بلدة نابلس برصاص الاحتلال الاسرائيلي قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2022 - 13:20

الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب نبيل سليم ابن بلدة نابلس برصاص الاحتلال الاسرائيلي قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري

منذ 1 ساعة 19 June، 2022
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