استشهاد الشاب الفلسطيني خالد حشاش متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الصهيوني منذ أيام في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2023 - 16:36
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إعلام العدو يعترف بفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه من العدوان: لا يمكن استئصال المقاومة من جنين بيومين
العدوان على جنين أدى الى استشهاد 12 مواطنا فلسطينيا وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين بينهم 20 في حالة خطيرة
الآلاف يشاركون في تشييع جثامين الشهداء في جنين وسط تأكيد على التمسك بخيار المقاومة
استشهاد الشاب الفلسطيني خالد حشاش متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الصهيوني منذ أيام في نابلس
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سرايا القدس ـ كتيبة جنين: هذه المعركة البطولية التي سطرها مقاتلونا الأبطال هي وفاء منا لابناء شعبنا وللشهداء والجرحى
سرايا القدس ـ كتيبة جنين: إننا نتحدى المؤسسة الأمنية الصهيونية والرقابة العسكرية بالكشف عن عدد القتلى والجرحى في صفوفهم
سرايا القدس ـ كتيبة جنين: العدو أخطأ التقدير من جديد وعليه أن يعلم اننا جاهزون دائما وستبقى جنين ومخيمها رعبا يطاردكم
سرايا القدس ـ كتيبة جنين: نؤكد ان مقاتلينا بخير ومعنوياتهم تعانق السماء وما رآه العدو هو شيء بسيط مما أعده مجاهدونا
سرايا القدس ـ كتيبة جنين: نكشف لشعبنا المجاهد تمكن عدد من الكتائب والمجموعات من مساندة كتيبة جنين في تصديها للعدوان
المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة: من جديد تعلو يد ابطال سرايا القدس والمقاومة والعدو اليوم اصبح مردوعا
المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة: نؤكد ان المقاومة في الضفة الباسلة لن تنكسر أمام هذا العدو
المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة: نتوجه بالشكر الى محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الاسلامية في ايران
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: المقاومة في جنين كسرت إرادة العدو
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني: الفلسطينيون وجهوا صفعة لكيان العدو الصهيوني في مخيم جنين
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مراسل المنار: الجيش اللبناني يتصدى لجرافة إسرائيلية كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج عند حدود بلدة ميس الجبل
سوريا: تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات الجوية الروسية والسورية تنطلق اليوم الأربعاء وتستمر ستة أيام
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وزارة الدفاع الصينية: نعارض بشدة بيع الأسلحة الأمريكية إلى تايوان
استشهاد الشاب الفلسطيني خالد حشاش متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الصهيوني منذ أيام في نابلس
منذ 2 ساعة
5 July، 2023
عاجل
استشهاد شاب فلسطيني
خالد حشاش
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