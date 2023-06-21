مراسل المنار: استشهاد الشاب عمر قطين 27 عاماً من ترمسعيا بعد اصابته برصاصة في الصدر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2023 - 17:52
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رئيس بلدية ترمسعيا بالضفة المحتلة: هجوم ل400 مستوطن مسلح على البلدة وإحراق 30 منزلا و60 سيارة
مراسل المنار: استشهاد الشاب عمر قطين 27 عاما من ترمسعيا بعد اصابته برصاصة في الصدر
مصادر طبية فلسطينية :8 إصابات بالرصاص الحي و100 إصابة بالإختناق جراء عدوان المستوطنين على بلدة ترمسعيا شمال رام الله
المستشار الاعلامي لرئيس حركة حماس طاهر النونو: المقاومة جاهزة للرد على جرائم المستوطنين والاحتلال سيدفع ثمن عدوانه
عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس موسى أبو مرزوق: المقاومة بالضفة متصاعدة وتستنزف الاحتلال
حركة الجهاد : جرائم المحتل ستزيد من عزيمة شعبنا وبسالة مقاتلينا التي تجلت في كمين جنين وعملية نابلس
حركة المجاهدين: ندعو للانخراط في ميادين المقاومة والتصدي لجرائم العدو الذي عليه ان يعرف ان جرائمه ستكلفه الكثير
حكومة الإحتلال تقرر بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي" التي شهدت عملية إطلاق نار أمس
الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان يصل الى بيروت في زيارة تستمر 3 ايام يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين
جلسة للحكومة في السرايا برئاسة ميقاتي واقرار جدول أعمال من 35 بنداً منها الترقيات العسكرية وتثبيت متطوعي الدفاع المدني
الرئيس ميقاتي: نحن لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الأمور الملحة
الوزير حمية بعد جلسة الحكومة: جمعية "إرادة" تكفلت بتأمين التمويل اللازم لإنارة نفق المطار بالطاقة الشمسية
وزير التربية بعد الجلسة: إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة "البريفيه" للعام الجاري بسبب صعوبات لوجستية لدى القوى الامنية
مواجهات وإصابات في الجولان السوري المحتل بين شرطة العدو والأهالي المحتجين على محاولة مصادرة أراضيهم
سانا: إصابة أكثر من 50 من أبناء الجولان المحتل جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في قرية مسعدة
رئيس وزراء العدو يلتقي شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في الجولان موفق طريف بحضور رئيس الشاباك الاسرائيلي
اتفاق بين نتنياهو الشيخ طريف على هدنة تقضي بوقف التوربينات والتظاهرات الى ما بعد عيد الاضحى
الخارجية الجزائرية: ندين بشدة اقتحام مقر إقامة سفير الجزائر في الخرطوم وتخريب محتوياته
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الثالوث النووي" مهم جدا لضمان أمن روسيا
مراسل المنار: استشهاد الشاب عمر قطين 27 عاماً من ترمسعيا بعد اصابته برصاصة في الصدر
منذ 1 ساعة
21 June، 2023
عاجل
استشهاد شاب فلسطيني
العدو الصهيوني
فلسطين
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