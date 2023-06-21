مراسل المنار: استشهاد الشاب عمر قطين 27 عاماً من ترمسعيا بعد اصابته برصاصة في الصدر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2023 - 17:52

مراسل المنار: استشهاد الشاب عمر قطين 27 عاماً من ترمسعيا بعد اصابته برصاصة في الصدر

منذ 1 ساعة 21 June، 2023
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