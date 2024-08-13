وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال بالقرب من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2024 - 09:02

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال بالقرب من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية

منذ 1 ساعة 13 August، 2024
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