تحطم طائرة عسكرية في فنزويلا

أفاد موقع ناسيونال نقلا عن شهود عيان بتحطم طائرة هجومية تابعة لسلاح الجو الفنزويلي في ولاية زوليا ونجاة طياريها. وبحسب الموقع، تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الفنزويلية السبت بالقرب من مطار لا تشينيتا الدولي.

ولفت الموقع إلى أن الصور من موقع تحطم الطائرة تظهر أنها طائرة هجومية خفيفة من طراز K-8W Karakorum.

وفي عام 2010، حصل الجيش الفنزويلي على 24 وحدة من هذه الطائرات التي طورتها باكستان والصين، بشكل أساسي لأغراض التدريب. وبحسب تقارير إعلامية، أصيب طياران على متن الطائرة وقت وقوع الحادث.

ولم تدل القوات المسلحة وحكومة فنزويلا بأي تصريحات حول الحادث.

المصدر: روسيا اليوم