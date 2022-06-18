كيف تكتشف في ان احد ما يسرق شبكة “واي فاي” الخاصة بك؟

يمكن للمتطفلين عبر الإنترنت الوصول غير المصرح به بسهولة لجهاز توجيه الإنترنت الخاص بك ما يشكل خطرا أمنيا كبيرا عليك، وكل ما يحتاجون إليه للوصول إلى شبكة “واي فاي” الخاصة بك هو بيانات اعتماد الشبكة الخاصة بك، ويمكن أن يسرقوا وصولك دون أي أخطاء.

وإذا كنت تشك في أن شخصا ما يسرق شبكة “واي فاي” الخاصة بك، فهناك عدة طرق يمكنك من خلالها اكتشاف الأمر.

في كثير من الأحيان، يمكن أن يتسبب المزيد من الأشخاص الذين يستخدمون جهاز توجيه الإنترنت في حدوث مشكلات في الأداء، وهذا يعني حدوث تباطؤ مفاجئ في سرعات الإنترنت لديك، ما يجعل البث أو تنزيل شيء ما يستغرق وقتا أطول من المعتاد.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تجد أنك تفقد اتصالك باستمرار نتيجة لتوقف الجهاز بشكل متكرر. وهذه نتيجة أخرى لوجود الكثير من الأشخاص الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى جهاز توجيه الإنترنت الخاص بك في وقت واحد، على الرغم من أنه يمكن حدوث هذا بسبب عوامل أخرى أيضا.

لفحص شبكتك بحثا عن المتطفلين على الإنترنت، من المحتمل أن يكون أفضل رهان هو تطبيق WiFi Detective.

وهناك الكثير من التطبيقات المتاحة لأجهزة iOS وأندرويد، ولكن أحد الخيارات الموثوقة هو WiFi Guard.

وبمجرد التنزيل، سيقوم التطبيق بفحص جهاز التوجيه الخاص بك ويظهر لك قائمة بجميع الأجهزة المتصلة به. ويمكنك تصفح تلك القائمة بحثا عن الأجهزة التي لا تعرفها.

ضع في اعتبارك أنه بينما سيكون للعديد من الأجهزة أسماء يمكن التعرف عليها – مثل هاتفك الذكي – سيتم إدراج الأجهزة الأخرى على أنها “جهاز غير معروف”.

وقد يجعل ذلك من الصعب معرفة ما إذا كان لديك دخيل على شبكتك أم لا.

وهناك طريقة أخرى للتحقق مما هو موجود على شبكتك وهي عبر تطبيق جهاز التوجيه الخاص بك أو عن طريق تسجيل الدخول إلى لوحة التحكم في متصفح الويب.

وتعد هذه الطريقة أكثر تعقيدا في الاستخدام ولكنها تتيح لك أيضا فحص جميع الأجهزة المتصلة بجهاز التوجيه الخاص بك.

ويمكنك العثور على أدلة حول كيفية تسجيل الدخول والتنقل في تلك الموجودة على موقع الويب الخاص بمزود النطاق العريض.

وإذا كنت متأكدا من قيام شخص ما باستخدام شبكة “واي فاي” الخاصة بك دون إذنك، فهناك طريقة سهلة لإيقاف تشغيله. وما عليك سوى تغيير كلمة المرور لجهاز التوجيه الخاص بك وسيتم تسجيل خروجهم من شبكتك.

ويمكنك القيام بذلك من صفحة لوحة التحكم على جهاز التوجيه الخاص بك.

ويوصي الخبراء بأن يلتزم مستخدمو النطاق العريض بكلمات مرور قوية يصعب تخمينها لردع المتسللين.

ومن المهم أن تستخدم كلمة مرور لا تستخدمها في أي خدمة أخرى للحفاظ على جهاز التوجيه الخاص بك آمنا قدر الإمكان.

المصدر: ذي صن