بالفيديو.. اولمرت يصف نتنياهو وعائلته بالمرضى النفسيين – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 15 2022 - 21:54
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
مراسل المنار: جنود الاحتلال يطلقون ست رصاصات فوق رؤوس مزارعين كانوا يحصدون القمح من أرضهم في سهل الخيام
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يحدد الثالث والعشرين من حزيران الجاري موعدا للاستشارات النيابية الملزمة
الرئيس عون: على الجميع العمل معاً لتصحيح الأخطاء التي أوصلت البلاد إلى الوضع الحالي
مصادر للمنار: الرئيس عون حدد موعد الاستشارات ليضع الجميع امام مسؤولياتهم وليقول للنواب والكتل إتفقوا وحددوا اتجاهاتكم
انطلاق محادثات "أستانة 18" حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان بمشاركة ممثلي الدول الضامنة
الحكومة الاوكرانية تقدم طلبا لحكومة العدو الصهيوني للحصول على قرض بمبلغ نصف مليار دولار أمريكي
الدفاع الروسية: فرقاطة روسية تطلق من البحر الأسود رشقة من صواريخ كاليبر نحو مواقع أوكرانية وتستهدف مستودع أسلحة غربية
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ هاتفيا سبل تعزيز العلاقات العسكرية والتقنية بين البلدين
الكرملين: الرئيس الصيني أكد لبوتين شرعية الاجراءات التي اتخذتها روسيا لحماية مصالحها أمام التحديات الخارجية
غاز بروم: خفض شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم بنسبة الثلث
الامام السيد علي الخامنئي يستقبل رئيس تركمانستان: سياسة حكومة الجمهورية الاسلامية هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار
قوات الاحتلال الصهيوني تهدم منزلا لعائلة ربايعة في منطقة واد الحمص جنوب شرق القدس المحتلة
اليمن: اصابة 3 أطفال نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي ـ الامريكي في مديرية عبس بمحافظة حجة
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يلتقي وجاهات وزعماء عشائر أبناء محافظة الحديدة
السيد الحوثي: تحالف العدوان السعودي ـ الامريكي خلّف معاناة كبيرة إثر استهداف ميناء الحديدة والعاملين في مجال الصيد
وزارة النقل السورية تتابع أعمال إصلاح الأضرار والصيانات الفنية في مطار دمشق الدولي
مطار جنيف يعلن استئنافا تدريجيا للرحلات بعد تعليقها لأكثر من ساعتين بسبب عطل فني
وزيرة العمل البريطانية: سنغير أي قانون يعيق نقل اللاجئين وأثق بأن الطائرة التالية إلى رواندا ستقلع حسب الخطة
الداخلية البريطانية: تعليق رحلة اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا بعد تدخل المحكمة الأوروبية
الكرملين: سيتعين على روسيا والغرب التواصل فيما بينهما وسيكون ذلك على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلتين
المفوضية الأوروبية استأنفت الإجراءات القانونية ضد قرار بريطانيا إجراء تعديلات على بروتوكول أيرلندا الشمالية
إرتفاع جديد في أسعار المحروقات: البنزين 98 أوكتان 702000 ليرة،المازوت 735000 ليرة، الغاز 366000 ليرة
الخزانة الأمريكية: تمديد استثناء مدفوعات متعلقة بالطاقة الروسية من العقوبات حتى 5 ديسمبر
منظمة الصحة العالمية تعلن أنها ستقيّم الأسبوع المقبل إن كانت ستصنّف تفشّي جدري القردة على أنه حالة طوارئ صحية دولية
الكرملين: المستثمرون الأجانب علّقوا أعمالهم في روسيا تحت الضغط والابتزاز لكنهم مستعدون لاستئنافها في أول فرصة ممكنة
وكالة "بلومبيرغ": الحكومة الأميركية تشجع الشركات الزراعية وشركات الشحن على شراء وشحن المزيد من الأسمدة الروسية بتكتم
قادة الأمم المتحدة يدعون أعضاء منظمة التجارة العالمية لعدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية لتجنب أزمة غذاء عالمية
الكرملين: العديد من الشركات الأوروبية والأميركية والكندية أبدت اهتماما بالسوق الروسية
الكرملين: المستثمرون الأجانب علّقوا أعمالهم في روسيا تحت الضغط والابتزاز لكنهم مستعدون لاستئنافها في أول فرصة ممكنة
وكالة "بلومبيرغ": الحكومة الأميركية تشجع الشركات الزراعية وشركات الشحن على شراء وشحن المزيد من الأسمدة الروسية بتكتم
قادة الأمم المتحدة يدعون أعضاء منظمة التجارة العالمية لعدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية لتجنب أزمة غذاء عالمية
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يصف أعمال اللجنة النيابية التي تحقّق في هجوم أنصاره على الكابيتول بالمهزلة القضائية
كندا: حكم قضائي بالسجن المؤبد على شاب قتل 11 شخصا وأصاب 15 بعملية دهس في تورونتو عام 2018
الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية: القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية بحوالى 9% خلال العام 2021
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
بالفيديو.. اولمرت يصف نتنياهو وعائلته بالمرضى النفسيين
منذ 1 ساعة
15 June، 2022
عين على العدو
اولمرت يصف نتنياهو وعائلته بالمرضى النفسيين
المصدر:
موقع المنار
اولمرت
نتنياهو
التعليقات
ذات صلة
كيان العدو.. صفقة محتملة بين نتنياهو والنيابة قد تشمل رحيله عن الحلبة السياسية
مواجهة بين نتنياهو وأولمرت أمام القضاء الصهيوني في دعوى تشهير
نتنياهو يمثل أمام المحكمة في قضايا فساد لأول مرة منذ أكثر من 6 أشهر
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}