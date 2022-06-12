جنرال صهيوني سابق يحذر من دخول حرب جديدة تسبب أضرارا كبيرة وكارثة عسكرية في الكيان الاسرائيلي

أجرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأحد، لقاء مع الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أطلق مجموعة من التحذيرات خاصة بوجود إخفاق داخل وحدات جيش العدو.

وأوضح الجنرال بريك أن هناك إخفاقا واضحا داخل الوحدات والمعسكرات العسكرية الإسرائيلية، نتيجة لوجود إهمال وعدم مبالاة ونقص في السلوك العسكري.

وأكد المسؤول العسكري الصهوني السابق أنه زار بعض الوحدات العسكرية في الفترة الأخيرة، واكتشف وجود إخفاقات عسكرية واضحة، منها عدم الاهتمام بالانضباط العسكري والسلوكيات العسكرية داخل القاعدة العسكرية نفسها، مشيرا إلى أنه في حال عدم تحسين هذه الظروف العسكرية، فإن “الجيش الإسرائيلي لن يتقدم أو يفوز بأي معركة عسكرية مستقبلية”.

وذكرت القناة العبرية السابعة، في الثلاثين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أنه بين الفترة والأخرى يطلق الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في جيش العدو الإسرائيلي، تحذيرات خطيرة تتعلق بجيش الاحتلال ومقدراته وعتاده وجنوده ومستقبله في حال دخول حرب على أكثر من جبهة.

واوضح الجنرال السابق أن هناك حالا من عدم الاهتمام الاحترافي بالسلاح في الميدان، سواء من ناحية ترتيبه والحفاظ عليه أو إصلاحه في حال تعطله أو وقوع مشكلة فنية فيه، وهو ما يكلف الكثير من الأرواح في حال دخول بلاده لأي حرب مقبلة، وهو ما ينذر بوقوع كارثة عسكرية حقيقية لـ”إسرائيل”.

المصدر: سبوتنيك