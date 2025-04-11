نتنياهو يتنصل من “عرائض قوات الاحتياط”: تمولها جهات أجنبية بهدف إسقاط الحكومة

زعم رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم الجمعة، أن عرائض الاحتجاج على استمرار الحرب في قطاع غزة وتجميد صفقة تبادل الأسرى، والتي وقع عليها ضباط وجنود صهاينة في قوات الاحتياط ومتقاعدين، “هي بمبادرة جمعيات تتلقى تمويلاً أجنبياًَ، وهدفها إسقاط حكومته”، حسب قوله. وبحسب نتنياهو، فإن هذه “العرائض نفسها مرة أخرى: مرة باسم طيارين، مرة باسم مسرحي سلاح البحرية، ومرة باسم آخرين”، زاعماً أن الجمهور لا يصدق أكاذيب دعايتهم في وسائل الإعلام”.

واعتبر أن “هذه العرائض لم تُكتب باسم جنودنا الأبطال. لقد كتبتها مجموعة صغيرة من الأعشاب الضارة، التي تستخدم من جانب جمعيات بتمويل أجنبي وهدفها واحد، إسقاط حكومة اليمين. وهذا لم يحشد (جماهير) ولم ينجح”، حسب تعبيره.

هذا وأضاف نتنياهو أن “هذه مجموعة صغيرة من المتقاعدين، يثيرون ضجة، فوضويون ومعزولون عن الواقع، وغالبيتها العظمى لا تخدم في الجيش منذ سنين”. وتابع أن “هذه الأعشاب الضارة تحاول إضعاف دولة “إسرائيل” والجيش الإسرائيلي، وتشجع أعداءنا على استهدافنا. وقد بثوا لأعدائنا رسالة ضعف مرة واحدة، ولن نسمح لهم بأن يفعلوا ذلك مرة أخرى”، على حد قوله.

إلى ذلك، طالب رئيس وزراء الاحتلال الصهاينة “باستخلاص العبرة، أي أن رفض الخدمة هو رفض للخدمة، وليس مهم أي اسم تجميلي يمنحونه”، مهدداً بأن “أي أحد يشجع على رفض الخدمة سيم إقصاؤه فوراً والجيش الإسرائيلي يحارب وسينتصر”، حسب زعمه.

ويأتي بيان نتنياهو في أعقاب نشر عرائض في الصحافة، أمس واليوم، بدأت بعريضة وقع عليها حوالي ألف طيار حربي في الاحتياط ومتقاعدين، بينهم رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي الأسبق، دان حالوتس، وتلتها عريضة نشرها ضباط وجنود احتياط ومتقاعدون في سلاحي البحرية والمدرعات، واليوم نُشر عن عريضة وقع عليها مئات الضباط والجنود في الاحتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية.

وتضمنت هذه العرائض رسائل متشابهة ضد نتنياهو وحكومته في أعقاب استئناف الحرب على غزة، جاء فيها أن “الحرب في هذه الفترة تخدم بالأساس مصالح سياسية وشخصية وليس مصالح أمنية. واستمرار الحرب لا يسهم في (تحقيق) أي واحد من أهداف الحرب المعلنة وسيؤدي إلى موت مخطوفين من الجنود والمدنيين الإسرائيليين”.

وأضافت أنه “ننظر بقلق إلى تآكل عناصر الاحتياط وإلى النسبة المتزايدة لعدم الامتثال في الخدمة، ونحن قلقون من تأثيرات مستقبلية بهذا الاتجاه”. وشددت على أنه “من خلال اتفاق فقط بالإمكان إعادة مخطوفين بسلام، بينما ضغط عسكري يؤدي بالأساس إلى مقتل مخطوفين وتشكيل خطر على جنودنا. وأي يوم يمرّ يشكل خطراً على حياتهم، وأي لحظة تردد أخرى هي عار”.

المصدر: عرب 48