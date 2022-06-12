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June 12 2022 - 21:24

تعيين ممثل دائم لصندوق النقد الدولي في لبنان

منذ 2 ساعة 12 June، 2022
صندوق النقد الدولي
لبنان

أعلن المتحدث الإعلامي لصندوق النقد الدولي جيري رايس عن تعيين فريديركو ليما ممثلا دائما للصندوق في لبنان على ان يصل الى بيروت يوم الواحد والعشرين من الشهر الجاري.

وبحسب الموقع الالكتروني للصندوق فان ليما‏‏ هو خبير اقتصادي عمل على مجموعة من قضايا السياسة العامة في الأسواق الناشئة والاقتصادات منخفضة الدخل، وتتركز اهتماماته البحثية في المالية العامة.

وياتي تعيين ليما بعد احد عشر سنة من شغور منصب الممثل المقيم في لبنان، وتزامنا مع الاتصالات التي يقوم بها لبنان مع الصندوق في اطار ما تعرف بخطة التعافي الاقتصادي.

المصدر: قناة المنار

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