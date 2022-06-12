تعيين ممثل دائم لصندوق النقد الدولي في لبنان

أعلن المتحدث الإعلامي لصندوق النقد الدولي جيري رايس عن تعيين فريديركو ليما ممثلا دائما للصندوق في لبنان على ان يصل الى بيروت يوم الواحد والعشرين من الشهر الجاري.

وبحسب الموقع الالكتروني للصندوق فان ليما‏‏ هو خبير اقتصادي عمل على مجموعة من قضايا السياسة العامة في الأسواق الناشئة والاقتصادات منخفضة الدخل، وتتركز اهتماماته البحثية في المالية العامة.

وياتي تعيين ليما بعد احد عشر سنة من شغور منصب الممثل المقيم في لبنان، وتزامنا مع الاتصالات التي يقوم بها لبنان مع الصندوق في اطار ما تعرف بخطة التعافي الاقتصادي.

المصدر: قناة المنار