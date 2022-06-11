احياء ذكرى ولادة الامام الرضا (ع) في لقاء اليوم الموعود في الحرم الرضوي

أقيم لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وإثنان وخمسون الذي نظمته جمعية الإمام المنتظر العالمية والعتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية بمناسبة ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا وأخته السيدة فاطمة المعصومة “عليهما السلام”، بإدارة رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية الحاج حبيب الله من داخل الحرم الرضوي المطهر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية .

افتتح بتلاوة عطرة من القرآن الكريم للمقرئ الدولي السيد عادل شبيبي عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية، وتلته كلمة العتبة الرضوية المقدسة ألقاها الحاج عدنان بوشهري تحدث عن إنجازات العتبة في هذه المناسبة حيث يتم غرس آلاف الزهور والورود في هذا اليوم وان عدد المنتسبين للعتبة الرضوية المقدسة ١٦٠ ألف في خدمة الزوار ويتم زفاف المئات وتسريح الآلاف من السجون .وبدوره بعد أن هنأ من داخل الحرم الرضوي الجميع بالولادة الميمونة بين آية الله سماحة السيد أبو الفضل الطبطبائي ممثل سماحة السيد القائد في سوريا سابقاً ومدير الحوزة العلمية في مشهد مكرمات الإمام حيث لقبه والده الإمام موسى الكاظم “عليهم السلام” بكرامة الرب وتابع أننا يجب علينا أن ندرس هذه الكرامة ونتعلم من أخلاق الامام وأدبياته وتعامله .

وكانت مداخلة لسماحة الشيخ ميثم اليوسفي مدير الحوزات العلمية في كاشان بشطر من الشعر حول الاساءة التي تعرض لها الحرم الرضوي المطهر من أعداء الانسانية ،

وبعد أن تقدم سماحة السيد حيدر حسين عثمان عضو الهيئة التأسيسية لجمعیة الإمام المنتظر العالمية بالشكر والإمتنان للعاملين والقيمين على العتبة الرضوية المقدسة ولكل من يساهم بإنجاح أنشطتنا هنأ صاحب العصر والزمان عج والامة بهذه الولادة النيرة.

وألقى سماحة الشيخ قاسم الجرمقي مدير دائرة الثقافة في جمعية الإمام المنتظر العالمية كلمة عن البعد المعنوي والروحي لزيارة الإمام الرؤوف معتبرا أن من يزور الإمام ألف مرة يبقى متشوقا للزيارة فعندما يلمس بيده للمقام المقدس كأنما لامس الجنان.

وانشد براعم فرقة ثامن الحجج التابعة للعتبة الرضوية المقدسة ، من وحي المناسبة بخمس لغات : الفارسية – والعربية – والانكليزية – والآذربجانية – والأردو.

واختتم اللقاء بدعاء الفرج مع رئيس الجمعية الحاج حبيب الله وخدام العتبة الرضوية المقدسة الحاج عدنان بوشهري والمقرئ الحاج محمد بارسا.

اللقاء عبر رابط اليوتيوب :

https://youtu.be/W3V5-PwdNXM

المصدر: موقع المنار