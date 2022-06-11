“جبهة العمل” استنكرت زيارة بينيت للامارات: خيانة عظمى لقضية الأمة المركزية وللشعب الفلسطيني

استنكرت “جبهة العمل الإسلامي” في بيان لها السيت “زيارة رئيس حكومة العدو الصهيوني المتطرف نفتالي بينيت دولة الإمارات العربية واستقباله من رئيسها محمد بن زايد”، معتبرة أن “الزيارة تتويج فاقع ومخجل ومعيب وخيانة كبرى وعظمى لقضية الأمة المركزية وللشعب الفلسطيني الصامد الذي يرزح تحت الاحتلال منذ أكثر من 74 عاما”.

ورأت الجبهة أن “هذه الزيارة رغم أنها طعنة وخنجر سام في ظهر القضية الفلسطينية، إلا أنها ستبقى فعليا حبرا على ورق وزوبعة في فنجان، لأن المقاومة في فلسطين والشعب الفلسطيني الأبي أخذ قراره التاريخي ايضا في ضرب عمق الكيان الغاصب وتصعيد العمليات الفدائية وتبني خيار المقاومة، رغما عن كل عمليات التطبيع الخيانية التي يقدم فيها العدو للدول المطبعة معه السم مع العسل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام