الدفاع الروسية تعلن عن تدمير نقطة تمركز لمرتزقة أجانب في مقاطعة خاركوف بصواريخ عالية الدقة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2022 - 11:44

الدفاع الروسية تعلن عن تدمير نقطة تمركز لمرتزقة أجانب في مقاطعة خاركوف بصواريخ عالية الدقة (روسيا اليوم)

منذ 16 mins 11 June، 2022
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