إعادة العمل بمنصة تأمين جوازات السفر اعتبارا من الاثنين

أعلنت المديرية العامة للامن العام اللبناني في بيان لها الجمعة عن إعادة العمل بمنصة تأمين جوازات السفر اعتبارا من صباح يوم الاثنين في 13 حزيران 2022.

وقال البيان “بتاريخ 27/4/2022، اضطرت المديرية العامة للامن العام، آسفة، وقف العمل موقتا بالمنصة الخاصة بحجز مواعيد لتقديم طلبات انجاز جواز سفر، بعد ان بلغت في حينه الحجوزات المسجلة على المنصة عدد جوازات السفر المتوفرة في المديرية”، وتابع انها “قد اتخذت هذا الاجراء حفاظا على حق المواطن من جهة واحتراما لمبدأ الشفافية في عمل الادارة من ناحية اخرى، لجهة عدم اعطاء مواعيد جديدة لاشخاص لا تتوفر لهم جوازات السفر عند استحقاق الموعد المسجل لهم على المنصة”.

واضاف البيان “في هذا الاطار، ومن أجل تأمين جوزات السفر، أنهت المديرية الاجراءات الادارية والفنية اللازمة، واستكملت الملف مع الادارات الرسمية المعنية منذ شهر تموز من العام الماضي، وقامت بالمتابعة الحثيثة مع المعنيين في الدولة لتحويل قيمة العقد الى الشركة المتعاقدة، والموقع معها العقد منذ مطلع العام 2021، وقد تبلغنا يوم امس في 9/6/2022 استلام الشركة الاجنبية الحوالة المالية المحولة لها”، وتابع “بناء عليه، تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة العمل بالمنصة اعتبارا من صباح يوم الاثنين في 13 حزيران 2022”.

وقال البيان إن “المديرية العامة للامن العام تتمنى على المواطنين الكرام الذين ليسوا بحاجة ملحة الى جواز سفر، عدم التهافت على حجز مواعيد ليتسنى لمن هم بحاجة ماسة الحصول على جواز السفر، كما تؤكد لهم مجددا، انه مع بدء سريان تنفيذ العقد لطباعة جوازات سفر جديدة، فإن هذه الجوازات ستكون مؤمنة لمن يطلبها كونها حق لهم وبناء للقوانين التي ترعى هذا الحق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام