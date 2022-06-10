الحلبي: مصممون على اجراء امتحانات الشهادة المتوسطة وانا غير بعيد من ظروف الاساتذة

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ان “امتحانات الشهادة المتوسطة حاصلة، ونحن مصممون على حصولها كما شهادة الثانوية العامة في مواعيدها المحددة، وكل ما يثار حول الالغاء يصب في خانة الاشاعات”.

وفي حديث اذاعي، اشار الحلبي الى ان “جولته في مدارس زغرتا والكورة هي استكمال لجولات سابقة قام بها في النبطية وصيدا وطرابلس وعاليه ومناطق عديدة”، لافتا الى انه كان “يتمنى ان يكون على جدول زياراته مدارس وثانويات اخرى”.

واعلن انه “غير بعيد من ظروف الهيئة التعليمية واوضاع الاساتذة في ظل التحول الذي اصاب رواتبهم وهم يستمرون بنضالهم”.

وعن اكمال ملف تعيين الشواغر في مديري مدارس المنطقة، اشار الى ان “الامتحان هو الذي يحدد الهوية وحجم الكفاءة”.

وكان الحلبي قد بدأ جولته من الكورة في مدرستين رسميتين في كفرحزير وبطرام، ثم زار تكميلية طوني بك فرنجية والتقى مديرتها دعد فرنجية وهيئتها التعليمية، فتكميلية المربية جورجيت القارح حيث التقى مديرتها شريفة معوض وهيئتها التعليمية، على ان تكون خاتمة محطاته بلدة سبعل في زيارتين لتكميلية راشيل اده النموذجية وثانوية الشاعر اسعد السبعلي الرسمية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام