“خلافا للشائع”: السكر مع القهوة قد يساعد على العيش لفترة أطول

إذا كنت من محبي القهوة، فلدينا أخبار سارة لك… فقد وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ساوثرن ميديكال في قوانغتشو الصينية، أن الأشخاص الذين يشربون القهوة غير محلاة أو مع القليل من التحلية لديهم فرص بالعيش لفترة أطول مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

نُشرت الدراسة في دورية Annal of Internal Medicine، وشملت 171616 مشاركا من المملكة المتحدة درست عاداتهم في تناول الكافيين لمدة تسع سنوات لمعرفة كيف أثر شرب القهوة على صحتهم.

أشارت النتائج إلى أن أولئك الذين يشربون القهوة باعتدال من دون مواد التحلية كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 16 إلى 21 في المئة من أولئك الذين لا يشربون القهوة.

أما أولئك الذين شربوا القهوة المحلاة قليلا (بمعدل ملعقة صغيرة واحدة) مع المحليات الطبيعية (منها السكر) كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 29 إلى 31 في المائة.

إلا أن النتائج لم تكن حاسمة بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون المحليات الاصطناعية.

لكن يجب التذكير أن تناول كميات كبيرة من السكر والمحليات يوميا ياثر بشكل سلبي كبير على الصحة.

المصدر: مونت كارلو