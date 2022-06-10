الحلبي تابع مع رابطة الثانوي مطالب الأساتذة ومع أمل وحزب الله تطوير المناهج

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مع رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز وعضو الرابطة عصمت ضو، وتناول البحث “التدابير التي تتخذها الوزارة لإنهاء دفع الحوافز”.

وشرح الحلبي “المرحلة التي تمت فيها تنقية الداتا لنحو 47 ألف أستاذ وعامل في التربية”، لافتًا إلى أنّ “العمل على تسعمائة اسم من المرتجعات وأصحاب الوكالات يتم حله لتصل الحقوق إلى أصحابها أو إلى من أوكلوهم بذلك”.

وشددت الرابطة على “المنحة الشهرية وبدل النقل”.

وأكد الحلبي “نتائج التواصل مع رئيس الحكومة ووزير المالية لحل هذه الأمور بأسرع وقت”.

كما وضع “الرابطة في أجواء إنهاء التحضيرات للامتحانات الرسمية وتأمين الحوافز من قبل الجهات المانحة لتمكين الأساتذة وجميع العاملين في الإمتحانات من الحضور إلى مراكز الأمتحانات”.

واجتمع الحلبي أيضًا مع وفد مشترك من المكتب التربوي المركزي لحركة أمل والتعبئة التربوية لحزب الله، وتم البحث في “ورشة تطوير المناهج التربوية ومتابعة العمل في الإطار الوطني للمناهج من خلال المركز التربوي للبحوث والإنماء، بالشراكة التامة والفاعلة بين كل المكونات اللبنانية”.

وشكر المجتمعون لـ “الحلبي تعاونه وانفتاحه”، مؤكدين “الثقة بشخصه وإدارته لهذا الملف المهم”، معتبرين أن “الجميع معني بتطوير المناهج وتعديلها من خلال قراءة وطنية مشتركة بحيث لا يشعر أحد بالإجحاف او بالحرمان، مع الحرص الشديد على ضمانة الوزير”.

وشكر الحلبي لـ “الوفد ثقته”، مؤكدا “العمل على كل ما يطمئن كل فريق لبناني”، مجددا “إصراره على التوافق الذي عبر عنه منذ البدء لكي يسير هذا المشروع الوطني باحتضان ودعم من جميع اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام