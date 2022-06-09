الحشد الشعبي يتصدى لهجوم شنّه إرهابيو داعش على نقاط أمنية في منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2022 - 02:36
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث مساء الخميس الساعة 8:35 بتوقيت بيروت حول آخر التطورات السياسية
الرئيس ميقاتي حول احتمال دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للبحث في مسالة ترسيم الحدود: لن اتقاعس عن ذلك امام الامور الوطنية
معلومات المنار: إجتماع يُعقد نهاية الاسبوع يجمع الرؤساء الثلاثة للبحث في الرد اللبناني على تطورات ملف الترسيم
بيان مشترك لوزراء الامن والخارجية والطاقة في كيان الاحتلال: يجب الاسراع في المفاوضات مع لبنان حول مسالة الحدود البحرية
الوزراء الصهاينة: لن يتم التنقيب وضخ الغاز من المنطقة المتنازع عليها مع لبنان وسفينة الحفر سترسو على بعد أميال
الإمام السيد علي الخامنئي في لقائه مع دفعة الحجاج الإيرانيين لهذا العام: البذخ والأرستقراطية سبب كثير من مصائب العالم
الامام السيد علي خامنئي: فتح باب الحج بوجه الحجاج الايرانيين والاخرين مجددا بشارة كبرى بعد تعطيله لمدة عامين
السيد الخامنئي يؤكد على الوحدة الإسلامية وضرورة تعايش الشيعة والسنة إخوانا إذا ما التقوا ببعضهم بعضا
السيد الخامنئي: خلق الفتنة فن البريطانيين وأحد الخبائث والانقسامات التي لطالما استخدموها هو الخلاف بين الشيعة والسنة
وكالة الطاقة الذرية الايرانية: تقديم واشنطن والترويكا الاوروبية مشروع قرار ضد ايران خطوة تتماشى مع سياسة الضغط الاقصى
المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الايرانية: ليس لدى ايران اي انشطة نووية سرية وغير مكتوبة أو موقع نووي غير مبلغ عنه
المتحدث باسم الوكالة الايرانية: نتابع مفاوضاتنا بجدية لحل المشاكل التي تسبب بها خروج واشنطن من الاتفاق النووي
وزير الخارجية الايراني: لا نسعى لامتلاك قنبلة نووية وفي الاجتماعات الخاصة يطالبوننا بالإعتراف بـ"إسرائيل"
حسين أمير عبداللهيان: دعم الشعب الفلسطيني وتحرير القدس واجب علينا
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال لقاء مع وجهاء محافظة تعز: الجانب الرسمي معني بخدمة المجتمع
السيد الحوثي: من يحاصر تعز وكل محافظات اليمن هو تحالف العدوان ولسنا من نحاصر بل نحن المحاصرون
السيد الحوثي: العدوان يهدف الى طمأنة "إسرائيل" ومن يقود لواء التطبيع والعمالة هو الذي ينفذ العدوان على بلدنا
الكرملين: أوكرانيا خرجت عن مسار التفاوض وليست هناك حاجة للحديث عن احتمال اللقاء بين بوتين وزيلينسكي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث هاتفيا مع نظيره الايراني السيد ابراهيم رئيسي ويعرب عن تعازيه بضحايا حادثة سكة الحديد
الخارجية الروسية: ضخ حلف شمال الاطلسي "الناتو" أسلحة لمولدوفا لن يساعد على تعزيز أمنها
وسائل اعلام أمريكية: هجوم بطائرة من دون طيار استهدف مبنى مرتبطا بالقنصلية الامريكية في اربيل
مقتل شخص وإصابة 30 آخرين بصدم سيارة حشدا من الناس في منطقة تسوق في العاصمة الألمانية برلين
منظمة الصحة العالمية: اصابات جدري القردة تجاوزت الألف حالة حول العالم
إعلام الاحتلال: سائق فلسطيني انتزع سلاح M16 لشرطي إسرائيلي عند مفترق الفوار قرب الخليل
رئيس الوفد الوطني في صنعاء محمد عبد السلام: بعد نقاشات المرحلة الأولى اللجنة العسكرية تغادر عمّان الى صنعاء
عبدالسلام: على الطرف الآخر أن يتعاطى بإيجابية مع مبادرات قدمت بنوايا حسنة
وزيرا خارجية العراق وإيران يؤكدان التعاون لمكافحة الأنشطة الإرهابية
رئيس الوزراء العراقي: المباحثات الإيرانية السعودية وصلت إلى مراحل متقدمة
الإمام السيد علي الخامنئي في لقائه مع دفعة الحجاج الإيرانيين لهذا العام: البذخ والأرستقراطية سبب كثير من مصائب العالم
السيد الخامنئي: خلق الفتنة فن البريطانيين وأحد الخبائث والانقسامات التي لطالما استخدموها هو الخلاف بين الشيعة والسنة
الولايات المتحدة تعلق الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية من دول آسيوية عدة باستثناء الصين
الدفاع الروسية: 4 مختبرات بيولوجية على الأقل تمولها واشنطن في نيجيريا حيث ظهر جدري القرود
الخارجية الصينية: وزير الخارجية الأميركي نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سياستنا الخارجية والتدخل في شؤوننا الداخلية
الخارجية الأفغانية: يجب الإفراج عن جميع الأصول الأفغانية المجمدة في واشنطن ورفع جميع العقوبات الاقتصادية
زلزال بقوة 6.1 درجة وقع قبالة سواحل تيمور الشرقية وتحذير من خطر حدوث تسونامي
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي للقائد الجهادي الكبير السيد مصطفى بدر الدين في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاده والذي سيقام يوم الجمعة الساعة 5 عصراً في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر_مدرسة الإمام المهدي(عج)_الحدث
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الحشد الشعبي يتصدى لهجوم شنّه إرهابيو داعش على نقاط أمنية في منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل
منذ 2 ساعة
9 June، 2022
اخبار العراق
الحشد الشعبي
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