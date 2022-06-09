الحشد الشعبي يتصدى لهجوم شنّه إرهابيو داعش على نقاط أمنية في منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2022 - 02:36

الحشد الشعبي يتصدى لهجوم شنّه إرهابيو داعش على نقاط أمنية في منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل

منذ 2 ساعة 9 June، 2022
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