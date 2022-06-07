درجات حرارة لاهبة في الكويت.. 52 درجة في الظل و”جمرة القيظ” لم تبدأ بعد

تصدرت 10 مناطق في الكويت يوم الاثنين الفائت القائمة بأعلى درجات حرارة وهي الأعلى على مستوى العالم لتاريخه، حيث وصلت في إحدى المناطق إلى 52.1 درجة مئوية، وتعتبر أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحيث أنها تسجّل – عادة – 40 الى 45 درجة كحدٍّ أقصى في المدينة.

على الرغم من الإرتفاع في درجات الحرارة إلّا أنّ “جمرة القيظ” لم تبدأ بعد، وهي عادة ما تتأثر بها المناطق العربية في الفترة الممتدة ما بين منتصف شهر تموز وتستمر 13 يومًا وتتميز بأنها أكثر الفترات حرارةً على مدار العام.

المنخفض الحراري السطحي، والتي من المتوقع أن يستمر تأثيرها على الكويت الأيام القادمة.

وتوقعت محطات الرصد التابعة لإدارة الأرصاد الجوية في الكويت أن يستمر تأثير المنخفض الحراري السطحي في الأيام القادمة مع المزيد من الارتفاع في درجات الحرارة.

المصدر: موقع المنار