الكويت دانت قرار العدو الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

دانت الكويت قرار سلطات العدو الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها الاثنين أن “هذا الإجراء يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ومخالفا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، غير آبه بالآثار الوحشية التي خلفتها الحرب على غزة”ز

وشددت الوزارة على “موقف الكويت المطالب بوقف مثل تلك القرارات والسياسات التي لا تراعي المبادئ الإنسانية وتمنع الفلسطينيين من أبسط حقوقهم وتستخدم سياسة التجويع للضغط عليهم وفي شهر رمضان المبارك”.

وأوقف العدو الإسرائيلي دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة الأحد في انتهاك فاضح لكل الالتزامات المفروضة عليه خاصة بموجب اتفاق وقف اطلاق النار في القطاع المحاصر، خاصة ان المقاومة الفلسطينية التزمت بكل تعهداتها.

المصدر: وكالة وفا