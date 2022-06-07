شويغو يعلن تحرير مدينة سفياتوغورسك في أراضي دونيتسك

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء تحرير مدينة سفياتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات الأوكرانية. وقال شويغو خلال اجتماع الثلاثاء “تم تحرير جزء كبير من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونيتس، بما في ذلك مدينتا كراسني ليمان وسفياتوغورسك، بالإضافة إلى 15 بلدة أخرى”.

وأضاف أنه تم أيضا تحرير المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك بجمهورية لوغانسك بشكل كامل، مؤكدا تطوير الهجوم على محور مدينة بوباسنايا المجاورة.

وأفاد شويغو أن إجمالي عدد الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا منذ بداية العملية الخاصة وحتى الآن بلغ 6489 فردا.

المصدر: روسيا اليوم