شويغو: سنرى إقبالا كبيرا على الأسلحة الروسية بعد انتهاء العملية العسكرية في اوكرانيا

قال “سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي” سيرغي شويغو إن “طوابير من الدول ستصطف للحصول على الأسلحة الروسية التي تم تطويرها إلى حد الكمال خلال العملية العسكرية الخاصة في اوكرانيا”.

وقال شويغو في حديث له يوم السبت “صدقوني، بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة، سيصطف طابور طويل للحصول على أسلحتنا، لقد أثبتت كفاءتها في العمليات القتالية وتم تحسينها”.

وأوضح شويغو أن “الحديث يدور عن أنظمة الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار الهجومية والمركبات المدرعة الحديثة وكذلك دبابات T-90 و T-80 المطورة”، وأضاف “هذا ينطبق أيضا على (الأنظمة الصاروخية المضادة للطائرات) أنظمة الدفاع الجوي إس-400 وإس-500 وبانتسير”.

وكانت روسيا قد كشفت خلال فعاليات معرض IDEX-2025 الدفاعي بأبو ظبي عن مجموعة من أحدث المروحيات والأسلحة متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى النسخة التصديرية من دبابة T-90MS، والتي تعد من أفضل الدبابات في العالم من حيث الخصائص التقنية والقتالية.

المصدر: روسيا اليوم