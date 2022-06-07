آبل تتخلى عن 5 هواتف.. إليكم الأجهزة التي ستعمل بـ iOS 16 الجديد

كشفت شركة آبل منذ ساعات عن أبرز معالم نظام iOS 16 الجديد الذي سيأتي بالكثير من الميزات الحديثة التي سنتطرق إليها لاحقاً.

ولكن وقبل التعرّف على ميزات النظام الجديد المتوقع طرحه رسمياً في شهر سبتمبر/أيلول 2022، يبقى السؤال الأهم بالنسبة لحاملي هواتف آيفون “هل الهاتف الذي أمتلكه سيحصل على تحديث iOS 16؟”

هذا السؤال أجابت عنه آبل سريعاً من خلال نشرها لقائمة هواتف آيفون التي ستعمل بـ iOS 16 وهي كالآتي:

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

‏S‏iPhone X

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8‏

iPhone 8 Plus‏

iPhone SE (الجيل الثاني أو أحدث)

وبذلك يكون iOS 16 قد تخلى هذا العام عن دعم 5 هواتف هي:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (الجيل الأول)

المصدر: مواقع