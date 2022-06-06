بيسكوف: روسيا لا تشكل تهديدا لفنلندا أو السويد

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا “لم ولن تشكل أي تهديد لفنلندا أو السويد، مثلما لم تشكل هذه الدول تهديداً لنا”.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين أن “توسيع الحلف لن يجلب مزيداً من الأمن إلى أوروبا، حيث يتمتع “الناتو” بطابع عدواني”. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن “تخلي فنلندا عن سياسة الحياد العسكري التقليدية لفنلندا سيكون خطأ، حيث لا توجد أي تهديدات لأمنها”.

وكانت فنلندا والسويد قد سلمتا في 18 أيار/مايو الماضي، طلباً إلى الأمين العام لحلف “الناتو” للانضمام إلى الحلف، على خلفية الأحداث في أوكرانيا. بينما أشارت روسيا مراراً وتكراراً إلى أن “الناتو” يهدف إلى المواجهة.

المصدر: روسيا اليوم