الرئاسة التركية: نأمل في التوصل لآلية لحل أزمة صادرات الحبوب خلال زيارة لافروف إلى أنقرة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، أن أنقرة تأمل في تحديد آلية لحل أزمة صادرات الحبوب خلال زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، المخطط لها إلى تركيا.

وقال قالين في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “ستار” التركية: “نحن نأمل خلال زيارة السيد لافروف العمل بسرعة على مختلف جوانب هذه القضية، واتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن للبدء في العملية في إطار بروتوكول محدد ومذكرة تفاهم مشترك”.

وأضاف “وحتى إذا اتفقنا حول المسائل الرئيسية، فإن البدء في العملية سيستغرق 3 أو 5 أسابيع على الأرجح. الوقت يسير ضدنا عندما نفكر في إزالة الألغام، وتجهيز هذا الممر لخروج السفن، ولذلك كلما بدأنا مبكرا كان ذلك أفضل”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن أمس، أن لافروف سيبحث خلال زيارة مرتقبة له إلى تركيا، مسألة تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: “الأسبوع المقبل، سيكون وزير الخارجية في تركيا، ومن المقرر أن يجري اتصالات هناك، وبالطبع، استمراراً للمحادثة الهاتفية رفيعة المستوى، سيكون موضوع الحبوب الأوكرانية على رأس جدول الأعمال”.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا مستعدة لضمان التصدير الآمن للحبوب ومرافقة السفن إلى المياه الدولية للبحر الأسود بعد إزالة الألغام من الحوض المائي، من قبل كييف.

المصدر: سبوتنيك