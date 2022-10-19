الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ نظيره الأوكراني استعداد أنقرة للمساهمة في إنهاء الحرب من خلال المفاوضات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2022 - 22:22

الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ نظيره الأوكراني استعداد أنقرة للمساهمة في إنهاء الحرب من خلال المفاوضات

منذ 4 ساعة 19 October، 2022
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