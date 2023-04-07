الرئاسة التركية: أردوغان يدعو إلى مواصلة الجهود في المحافل الدولية للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 7 2023 - 17:08

الرئاسة التركية: أردوغان يدعو إلى مواصلة الجهود في المحافل الدولية للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة

منذ 1 ساعة 7 April، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة