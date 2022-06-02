رئيس الموساد الاسبق: “إسرائيل” اختارت تفعيل آلية التدمير الذاتي

قال رئيس الموساد الاسرائيلي الأسبق تمير باردو في محاضرة له في كلية نتانيا تعليقا على ما يجري في الكنيست في الفترة الأخيرة “اختارت دولة إسرائيل تفعيل آلية التدمير الذاتي”، وتابع “من معرفتي لمئير داغان الراحل، وكنت نائبه لست سنوات، كان سيصادق على العنوان الذي اخترته لهذه المحاضرة”.

واضاف باردو ان “الدولة غنية وميسورة: تكنولوجيا عليا، زراعة، طب وغيرها. ولكن الدولة ممزقة ونازفة. المخاطر لم تنقض، والساعون لضرنا ينتظرون اللحظة المناسبة. بعد قليل، ستعمل آلية الإبادة الذاتية، الكراهية المتبادلة”، وتابع “إسرائيل بعد أربع معارك انتخابات في غضون سنتين أقامت حكومة مركبة، نالت الأغلبية في الكنيست، حتى هذه اللحظة مع 58، طالما لم تستبدل، هذه حكومة إسرائيل”.

وقال باردو إن “الحزب والائتلاف السابق الذي أطيح به يرفض الاعتراف بالنتيجة والتوجه إلى رئيس الوزراء بلقبه”، واعتبر ان “هذا ليس مشهداً عديم الأهمية، هذا ليس صراعاً بين الأشخاص، هذا قول لزعيم مع عشرات المقاعد في الكنيست”، وتابع “ظاهرة مرفوضة أخرى هي مقاطعة المعارضة للقانون بصفته هذه، فرفض القوانين لمجرد أن الحكومة هي التي طرحتها على الكنيست، مرفوض من أساسه”.

ولفت باردو الى ان “الخطاب الإسرائيلي يتميز بانعدام التسامح وبالعنف اللفظي تجاه كل من يفكر بشكل مختلف”.

المصدر: القدس العربي