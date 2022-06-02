غرفة التحكم المروري: تدابير سير في محلة الأوزاعي اعتبارًا من مساء الجمعة وحتى مساء الأحد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2022 - 18:40

غرفة التحكم المروري: تدابير سير في محلة الأوزاعي اعتبارًا من مساء الجمعة وحتى مساء الأحد

منذ 34 mins 2 June، 2022
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