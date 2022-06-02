المفتي عبد الله: للانخراط بورشة إعادة بناء الدولة في لبنان

اكد المسؤول الثقافي المركزي في حركة أمل المفتي الشيخ حسن عبد الله أن “الآتي سيكون أشد خطراً وأكثر قسوة وألما، إذا لم تواجه الأزمات والمشكلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والخدماتية وإذا لم يعط المسؤولون والمعنيون الأولوية من الاهتمام والمعالجة الجدية لها الآن وقبل فوات الأوان”.

وسأل المفتي عبد الله “أين الخطط والبرامج والمشاريع المطلوبة والملحة في هذه الاوضاع الاقتصادية والمالية المتردية؟ متى يستفيق البعض ويعمل ويجهد ويخطط لقيام الدولة العادلة والنهوض بالمؤسسات والاقتصاد ويضع مداميك الإنماء المستدام؟”.

ودعا المفتي عبد الله “اللبنانيين كل من موقعه إلى الانخراط الكامل في ورشة إعادة بناء الدولة التي هي الأساس الصالح للنهوض الاقتصادي والمالي والاجتماعي والاستقرار المجتمعي والأسروي والغذائي والخدماتي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام