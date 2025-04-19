المفتي عبد الله: لتغليب لغة العقل والحفاظ على العيش المشترك

أكد “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله ان “وحدة لبنان تبقى الأساس المتين الذي يُبنى عليه الاستقرار السياسي والاجتماعي وهي صمام الأمان في وجه كل التحديات”. ودعا إلى “تغليب لغة العقل والانتماء الوطني على أي خطاب يُثير الانقسام”، وشدد على “أهمية الحفاظ على العيش المشترك كخيار لا بديل عنه”.

وأشار المفتي عبد الله أن “جميع القيادات الروحية عليها مسؤولية كبرى في تثبيت الوحدة الوطنية وتعزيز مناخ الحوار والتفاهم بين مختلف مكوّنات المجتمع وفي دعم مؤسسات الدولة ودورها، بما يُسهم في حفظ الاستقرار ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو التفكك”.

وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية، شدد المفتي عبد الله على “ضرورة إجرائها في موعدها، باعتبارها استحقاقاً ديموقراطياً ودستورياً لا يجوز التراجع عنه، لما له من أثر مباشر في تفعيل العمل الإنمائي والخدماتي”، ودعا إلى “التنافس بروح المسؤولية بعيداً عن التشنج والانقسام وإلى اختيار الكفاءات التي تتحلى بالنزاهة والحرص على المصلحة العامة”.

وندد المفتي عبد الله “باستمرار الخروقات الإسرائيلية في الجنوب”، وأكد “أنها انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وتحدٍّ فاضح لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 1701″، وأشاد “بثبات أبناء الجنوب وصمودهم في وجه العدوان”، داعياً الدولة اللبنانية إلى “التحرك دولياً لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام