المفتي عبد الله: الخروقات الإسرائيلية تؤكد إصرار الكيان الصهيوني على العدوان والاحتلال

قال”مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله إن “استمرار التهديدات والخروقات الإسرائيلية تؤكد إصرار الكيان الصهيوني على الاحتلال والعدوان”.

واضاف المفتي عبد الله في حديث له السبت ان “من حق كل انسان ان يحصل على حقوق العيش المريح بما يضمن احترام حق الانسان بما يحتاجه من عيش وعلم وطبابة”، وتابع “يجب ان لا نجعل من الشعب الفلسطيني ازمة لبنانية جديدة”، وقال “نحن لدينا الكثير من الازمات والملفات التي تحتاج الى توافق وحوار وحلول ناجعة”.

واشار المفتي عبد الله الى ان “كل تضامن عربي واسلامي هو خدمة اساسية للقضية الفلسطينية التي ستبقى محور جهاد ونضال الامة”، ورأى انه “من الضروري ان تعير الحكومة اللبنانية الاهتمام الفائق لعملية إعادة الاعمار ومساعدة البلديات على تخطي المتطلبات لاعادة حركة الناس الحياتية الى وضعها الطبيعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام