العراق يتسلم من قوات سوريا الديمقراطية 50 داعشياً ويطلق عملية أمنية صحراء الجزيرة

تسلمت قيادة العمليات المشتركة العراقية من قوات سوريا الديمقراطية 50 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق منفذ ربيعة الحدودي، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمنية.

ولفتت الخلية أن هذا الامر تم من خلال التفاهمات والاتفاقات المشتركة وبهدف مكافحة عصابات داعش الإرهابية على المستوى الإقليمي والدولي، وأوضحت أن “هؤلاء تم تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

وأكدت ان “قيادة العمليات المشتركة مستمرة بالتعاون والتنسيق مع الجميع لدحر الإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم للقضاء على هؤلاء المجرمين اعداء الإنسانية جمعاء”.

انطلاق عملية أمنية في صحراء الجزيرة

وأعلن الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية أمنية في صحراء الجزيرة. وذكر رسول في بيان أن “القوات المسلحة العراقية تواصل عملياتها البطولية لملاحقة فلول الارهابيين وتجفيف منابعهم”.

وأضاف أن “قيادة عمليات الجزيرة شرعت من خلال فرقة المشاة السابعة للجيش العراقي، بتفتيش مناطق صحراء الجزيرة وشمال منطقة الوطا”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية