حزب الله: الوفاء لدماء الشهيد رشيد كرامي يكون بإفشال كل ‏المشاريع المشبوهة ومعاقبة القتلة

قال حزب الله في بيان له الاربعاء “خمسة وثلاثون عاماً مضت على استشهاد الزعيم الوطني الكبير الرئيس رشيد كرامي، وفي كل عام تزداد الحاجة إلى دوره الوطني وأفكاره الوحدوية في الحفاظ على العيش المشترك والتصدي بقوة للفتن الداخلية والمؤامرات الخارجية التي تعصف بالوطن”، وتابع “لقد شكل الرئيس الراحل في حياته حالة وطنية متميزة، ووقف سداً منيعاً في مواجهة مشاريع التقسيم والفدرلة، وترك بصمات واضحة في إدارة الدولة”.
ودعا حزب الله “اللبنانيين جميعا الى الاقتداء بسيرته العطرة واستلهام مواقفه الوطنية والبنّاءة في معالجة الملفات الصعبة التي يعانيها وطننا”، وشدد على ان ”الوفاء لدمائه الزكية يكون بالحفاظ على خطه الوطني وإرثه السياسي وافشال كل المشاريع المشبوهة التي تتربص شراً بلبنان ومعاقبة القتلة والمجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة المدانة وانزال اشد العقوبات بهم”.
المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله