حزب الله: الوفاء لدماء الشهيد رشيد كرامي يكون بإفشال كل ‏المشاريع المشبوهة ومعاقبة القتلة

قال حزب الله في بيان له الاربعاء “خمسة وثلاثون عاماً مضت على استشهاد الزعيم الوطني الكبير الرئيس رشيد ‏كرامي، وفي كل عام تزداد الحاجة إلى دوره الوطني وأفكاره الوحدوية في الحفاظ ‏على العيش المشترك والتصدي بقوة للفتن الداخلية والمؤامرات الخارجية التي ‏تعصف بالوطن”، وتابع “لقد شكل الرئيس الراحل في حياته حالة وطنية متميزة، ووقف سداً منيعاً في ‏مواجهة مشاريع التقسيم والفدرلة، وترك بصمات واضحة في إدارة الدولة”.

ودعا حزب الله “اللبنانيين جميعا الى الاقتداء بسيرته العطرة واستلهام مواقفه ‏الوطنية والبنّاءة في معالجة الملفات الصعبة التي يعانيها وطننا”، وشدد على ان ‏”الوفاء لدمائه الزكية يكون بالحفاظ على خطه الوطني وإرثه السياسي وافشال كل ‏المشاريع المشبوهة التي تتربص شراً بلبنان ومعاقبة القتلة والمجرمين الذين ‏ارتكبوا هذه الجريمة المدانة وانزال اشد العقوبات بهم”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله