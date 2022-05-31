تركيا تطالب واشنطن بتغيير قرارها بشأن “إف-35” أو إعادة الأموال – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2022 - 18:24

تركيا تطالب واشنطن بتغيير قرارها بشأن “إف-35” أو إعادة الأموال

منذ 10 mins 31 May، 2022
مقاتلة اف-35 الأمريكية
تركيا - عربي وإقليمي

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة تطالب واشنطن إما بتغيير قرارها بشأن برنامج توريد مقاتلات “إف-35” أو إعادة الأموال.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع وكالة “الأناضول”: “هناك بعض الإجراءات في الكونغرس بشأن مسألة منح تركيا مقاتلات “إف-35″، يجب على الكونغرس إعادة النظر في قراره، ونحن نقول إما أن يتم إلغاء هذا القرار أو إعادة الأموال التي استثمرناها”.

وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت إشعارا رسميا لتركيا بشأن استبعادها من برنامج توريد مقاتلات “إف-35” المتطورة بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.

المصدر: وكالة الاناضول

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