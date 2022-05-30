منظمة الصحة العالمية: جدري القردة يصل إلى 257 حالة مؤكدة من حول العالم

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، إنها تلقت تقارير عن 257 حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة، وحوالي 120 حالة مشتبه بها، في 23 دولة، لم يستوطن الفيروس فيها، حتى يوم الخميس.

وفي الولايات المتحدة، أبلغت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن 12 حالة في 8 ولايات حتى بعد ظهر يوم الجمعة.

وتلقت منظمة الصحة العالمية تقارير عن 1,365 حالة إصابة و69 حالة وفاة بسبب الفيروس، في خمس دول أفريقية ينتشر فيها جدري القردة بشكل شائع.

وتم الإبلاغ عن هذه الأمراض في فترات مختلفة، تتراوح من منتصف ديسمبر/ كانون الأول حتى أواخر شهر مايو/ أيار. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في البلدان غير الموبوءة.

وأوضحت المنظمة في تقرير يوم الأحد: “منذ عام 2017، ارتبطت أعداد الوفيات القليلة للأشخاص المصابين بجدري القردة، في غرب أفريقيا، بصغار السن أو بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية غير المعالجة”.

وأشارت إلى أن مستوى مخاطر الصحة العامة العالمية معتدل “مع الأخذ في عين الاعتبار أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن حالات ومجموعات جدري القردة بشكل متزامن، في مناطق جغرافية متباينة على نطاق واسع لمنظمة الصحة العالمية، وبدون روابط وبائية معروفة بالبلدان غير الموبوءة في غرب أو وسط أفريقيا”.

وتحث الوكالة مقدمي الرعاية الصحية على مراقبة الأعراض المحتملة عن كثب، مثل الطفح الجلدي، والحمى، وتضخم الغدد الليمفاوية، والصداع، وآلام الظهر، وآلام العضلات، والتعب، ومن المهم إجراء الاختبارات اللازمة لأي شخص يعاني من هذه الأعراض.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن جدري القردة هو مرض فيروسي نادر للغاية، يشبه مرض الجدري، لكنه يعتبر أقل خطورة سريريًا.

ويتطور المرض في النهاية إلى طفح جلدي، ويمكن أن يحدث هذا في جميع أنحاء الجسم، علمًا أن فترة احتضانه تستمر عادة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

ويعمل العلماء على ترتيب تسلسل الشفرة الجينية للعينات الفيروسية من المرضى لمعرفة المزيد من المعلومات حول أصولها.

وأكدّت أن “البيانات الأولية تُظهر أن الجينوم ينتمي إلى فصيلة من غرب أفريقيا لفيروس جدري القردة”.

المصدر: سي ان ان