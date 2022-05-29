القاضية عون: يا شعبي المسكين والمقهور والمسلوب ما تقبلوا يضل متحكم فيكم هكذا قضاء

قالت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر مواقع التواصل “كما وعدتك يا رئيس التفتيش ومن وراءه في القضاء وهو معروف أن الجردة ستطول: يا عمي ما استحيتوا لمن جهاز أمني عطل إشارة قاض بإحضار مشتبه به في سرقة العصر ملاحق في 5 دول دون أن تحركوا ساكنا، لانه مطلوب منكم حماية هذا الشخص. ومطلوب ملاحقة القاضي الوحيد الذي تجرأ على فتح ملفات. يا شعبي المسكين والمقهور والمسلوب ما تقبلوا يضل متحكم فيكم هكذا قضاء. لا، الموضوع مش مجادلات بين قضاة على التواصل الاجتماعي الموضوع الدفاع عن اهم حق من حقوق الإنسان سلب من هذا الشعب وهو الحق بالعدالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام